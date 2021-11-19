Оренбург, , 11:41 — REGNUM В Оренбурге 19 ноября состоялся заключительный этап смотра готовности областной группировки сил и средств, предназначенных для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в зимний период 2021—2022 года на территории Оренбургской области. Проверка сил и средств муниципальных звеньев ОТП РСЧС показала их готовность в выполнению задач, сообщили корреспонденту ИА REGNUM департаменте пожарной безопасности и гражданской зашиты региона.

Смотр спецтехники Mcx.orb.ru

Предстоящей зимой к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ может быть привлечено более 10 тыс. человек и около 3 тыс. единиц техники. Для безопасности дорожного движения и помощи автомобилистам в непогоду подготовлено 149 пунктов обогрева и питания.

Первый вице-губернатор Сергей Балыкин отметил, что комплекс мер по обеспечению безопасности населения в осенне-зимний период утверждается ежегодно. При подготовке и проведении мероприятий нам необходимо ориентироваться на самые неблагоприятные сценарии прохождения зимнего периода.

«В это ответственное время нужна четкая, конкретная работа всех органов власти, всех служб и ведомств как муниципального, так и областного уровней по всему спектру проблем обеспечения безопасности населения», — подчеркнул он.

Директор Департамента ПБ и ГЗ Оренбургской области Игорь Слепцов сообщил о пополнении резервов материальных ресурсов, необходимых для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера. В 2022 году из областного бюджета дополнительно выделят 10 млн рублей.