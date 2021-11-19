Новосибирск, 19 ноября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В новосибирской больнице скончался второй рабочий, упавший вместе с люлькой на стройке в Октябрьском районе. Об этом сообщают «НГС Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

Dmitry Ivanov Строительная люлька

При этом не уточняется, кто из этих двух человек умер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 18 ноября на строящемся объекте жилого комплекса «Расцветай на Обской» в Октябрьском районе Новосибирска с высоты сорвалась люлька с тремя рабочими. Один мужчина погиб на месте, ещё двое были доставлены в больницу.

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