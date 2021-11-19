Воронеж, , 11:00 — REGNUM Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Воронежской области 20 ноября, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Воронеж. Зима Павел Ищенко © ИА REGNUM

«От гидрометцентра поступило сообщение о том, что 20 ноября местами по Воронежской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя, близких и свое имущество!» — обратилась пресс-служба ГУ МЧС к жителям.

19 ноября в Воронеже выпал первый снег — пока осадки были не сильные. На 20 ноября в регионе прогнозируется потепление до +6 градусов (сейчас в регионе около нуля), также прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. В воскресенье, 21 ноября, также будет до +5 градусов, ожидаются дожди.