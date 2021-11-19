Хабаровск, 19 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Для студентов, работников предприятий, вахтовиков и пожилых людей в Хабаровском крае вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Соответствующее постановление выпустило 19 ноября управление Роспотребнадзора по региону, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Прививка от COVID-19

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Необходимость введения принудительной вакцинации аргументирована высокой смертностью от коронавируса в возрастной группе 65+ и сильным ростом уровня заболеваемости в группе жителей региона старше 60 лет.

«Люди молодого возраста являются наиболее мобильной и социально активной группой населения. Инфицированные лица из данной категории часто болеют бессимптомно или в лёгкой форме и не обращаются за медицинской помощью, являясь источником заражения людей старшего поколения», — говорится в постановлении управления Роспотребнадзора Хабаровского края.

Теперь обязаны ставить прививки от COVID-19 сотрудники предприятий промышленности, строительства и транспорта, работники аэропортов и портов. Также обязательной вакцинации подлежат люди с хроническими заболеваниями, которые повышают риск смертности при COVID-19, и вахтовики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обязательная вакцинация студентов была введена в Якутии, Адыгее и Дагестане.