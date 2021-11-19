В Хабаровском крае студентов принуждают привиться от COVID-19
Хабаровск, 19 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Для студентов, работников предприятий, вахтовиков и пожилых людей в Хабаровском крае вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Соответствующее постановление выпустило 19 ноября управление Роспотребнадзора по региону, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Необходимость введения принудительной вакцинации аргументирована высокой смертностью от коронавируса в возрастной группе 65+ и сильным ростом уровня заболеваемости в группе жителей региона старше 60 лет.
Теперь обязаны ставить прививки от COVID-19 сотрудники предприятий промышленности, строительства и транспорта, работники аэропортов и портов. Также обязательной вакцинации подлежат люди с хроническими заболеваниями, которые повышают риск смертности при COVID-19, и вахтовики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обязательная вакцинация студентов была введена в Якутии, Адыгее и Дагестане.