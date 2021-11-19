Сеул, , 10:58 — REGNUM В Южной Корее впервые за 34 года женщина родила пятерню. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Больницы Сеульского национального университета.

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По их словам, 30-летняя женщина родила четырех девочек и одного мальчика посредством кесарева сечения 18 ноября около 22:00 по местному времени.

Известно, что в операции принимали участие тридцать работников больницы, включая двадцать врачей и десять медсестер.

Как отметили представители медицинского учреждения, мать и её пятеро детей здоровы и чувствуют себя хорошо.

Отметим, что в начале текущего года пятерня появилась на свет в Польше, а «предыдущая» пятерня — в мае в Далласе (США).