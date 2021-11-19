Москва, 19 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. К концу нынешнего года средняя ипотечная ставка в России может превысить 10%. Об этом 19 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов рынка.

Ипотека

Отмечается, что, как рассказали изданию в Дом. РФ, на сегодняшний день ставки ипотечного кредита в стране увеличились до 8,87% на новостройки и до 9,26% на вторичное жилье. При этом ставки ипотеки выше 10% были зафиксированы в РФ до этого в 2017—2018 годах.

Также указывается, что эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота указал, что, по его мнению, до конца текущего года средние ставки по ипотеке могут возрасти до 10% или даже превысить этот показатель, что станет соедствием подорожания кредитов.

Кроме того, уточняется, что в федеральной компании «Этажи» также заявили, что ставки по банковским предложениям к Новому году могут повыситься до 10%, а управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский отметил, что в случае, если ЦБ РФ снова повысит ключевую ставку, средние ипотечные ставки могут превысить 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что по итогам текущего года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России может превысить 8%.