Москва, 19 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. При наличии поставок картофеля из государств СНГ розничные цены в РФ уже не будут стремительно расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы, финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Так он прокомментировал соответствующие планы российского министерства сельского хозяйства.

Картофель

«Импортируемая в Россию инфляция уже отчётливо проявилась на рынке стройматериалов, а сейчас влияет на рост продовольственных цен, — сказал Цыганов. — Закупить картофель и овощи сейчас по относительно низким ценам в странах СНГ — вполне разумная мера, но только если удастся наладить режим хранения, а не сгноить закупленное к весне из-за условий хранения. При наличии поставок из СНГ розничные цены уже не будут стремительно расти. А вот без притока дополнительных объёмов овощей сегодня инфляционные ожидания могут существенно возрасти и оказать значительное давление на уровень цен».

Как пояснил Цыганов, есть и альтернатива закупкам овощей в СНГ.

«Картофель поставляют из Египта и Пакистана. Можно рассмотреть латиноамериканские варианты, но уже ближе к весне. А это значит, что закупки придётся проводить по выросшим ценам и с пониманием того, что собственные запасы продовольствия на исходе, — сказал Цыганов. — Еще одна возможность — использование потенциала частных домохозяйств, но в этом случае нужно менять законодательство, стимулировать продажу выращенного на личных подсобных хозяйствах. Сделать это быстро — за несколько месяцев — не получится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз РФ заявил о серьезном росте цен на картофель.