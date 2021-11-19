Москва, 19 ноября 2021, 10:55 — REGNUM Бесконечные перекраивания единого государственного экзамена (ЕГЭ) лишний раз доказывают ее неремонтопригодность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Изменения в едином госэкзамене все больше напоминают игру в наперсток: «кручу, верчу, угадать, каким будет экзамен хочу». Представители секты свидетелей ЕГЭ вынуждены реагировать на шквал критики со всех сторон и изображать активность, выдавая новые версии проведения экзаменов: мы, мол, не стоим на месте, а занимаемся усовершенствованиями. Между тем, бесконечные перекраивания системы лишний раз доказывают ее неремонтопригодность», — отметил Миронов.
По его мнению, от подобных новаций становиться только хуже, так как они оборачиваются еще большей неопределенностью и нервотрепкой для школьников и их семей. При этом преимущества получают те учащиеся, чьи родители, особенно высокопоставленные, имеют возможность раньше прочих узнать о готовящихся коррективах, обеспокоен парламентарий.
Накануне Федеральный институт педагогических измерений Рособрнадзора обнародовал масштабные новшества, которые с 2022 года произойдут в системе ЕГЭ по математике, физике, химии, русскому, биологии, литературе, истории, географии и иностранным языкам. Туда включены новые задания, а также изменена шкала баллов.
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