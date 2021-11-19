Москва, 19 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Бесконечные перекраивания единого государственного экзамена (ЕГЭ) лишний раз доказывают ее неремонтопригодность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Изменения в едином госэкзамене все больше напоминают игру в наперсток: «кручу, верчу, угадать, каким будет экзамен хочу». Представители секты свидетелей ЕГЭ вынуждены реагировать на шквал критики со всех сторон и изображать активность, выдавая новые версии проведения экзаменов: мы, мол, не стоим на месте, а занимаемся усовершенствованиями. Между тем, бесконечные перекраивания системы лишний раз доказывают ее неремонтопригодность», — отметил Миронов.

По его мнению, от подобных новаций становиться только хуже, так как они оборачиваются еще большей неопределенностью и нервотрепкой для школьников и их семей. При этом преимущества получают те учащиеся, чьи родители, особенно высокопоставленные, имеют возможность раньше прочих узнать о готовящихся коррективах, обеспокоен парламентарий.

Накануне Федеральный институт педагогических измерений Рособрнадзора обнародовал масштабные новшества, которые с 2022 года произойдут в системе ЕГЭ по математике, физике, химии, русскому, биологии, литературе, истории, географии и иностранным языкам. Туда включены новые задания, а также изменена шкала баллов.