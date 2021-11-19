Калуга, , 11:22 — REGNUM Фотовыставка «Монеты славы», подготовленная Банком России, с 18 ноября представлена на выставочных стендах в новом Дворце спорта «Центральный» в Калуге. В основе экспозиции — изображения памятных монет, посвященных истории российского спорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя управляющего калужским отделением Банка России Ларису Захарову.

На выставке «Монеты славы» Cbr.ru/kaluga

Впервые монеты, посвященные истории спорта, в нашей стране выпустили к московской Олимпиаде 1980 года. С тех пор тематическая серия регулярно пополнялась, и сейчас в нее входит более 200 монет. Самые известные из них были отобраны для фотовыставки «Монеты славы». На монетах изображены события, победы, имена и рекорды многих знаменитых спортсменов, среди них — легендарный советский футболист Лев Яшин, обладательница рекордного количества титулов и наград среди спортсменок Лариса Латынина, первая спортсменка, которая завоевала медали на пяти зимних Олимпиадах подряд, — Раиса Сметанина и другие.

«Посетители Дворца спорта могут увидеть на выставке 19 изображений памятных монет, каждая из которых показывает многообразие и значимость отечественного спорта через красоту медальерного искусства. На фотополотна помещены увеличенные изображения монет, что позволит внимательно рассмотреть все детали рисунка», — отметила Лариса Захарова.

Фотовыставка «Монеты славы» будет открыта в калужскjм Дворце спорта до 31 января 2022 года.

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