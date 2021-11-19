Калуга, 19 ноября 2021, 11:22 — REGNUM Фотовыставка «Монеты славы», подготовленная Банком России, с 18 ноября представлена на выставочных стендах в новом Дворце спорта «Центральный» в Калуге. В основе экспозиции — изображения памятных монет, посвященных истории российского спорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя управляющего калужским отделением Банка России Ларису Захарову.

На выставке «Монеты славы»
На выставке «Монеты славы»
Cbr.ru/kaluga

Впервые монеты, посвященные истории спорта, в нашей стране выпустили к московской Олимпиаде 1980 года. С тех пор тематическая серия регулярно пополнялась, и сейчас в нее входит более 200 монет. Самые известные из них были отобраны для фотовыставки «Монеты славы». На монетах изображены события, победы, имена и рекорды многих знаменитых спортсменов, среди них — легендарный советский футболист Лев Яшин, обладательница рекордного количества титулов и наград среди спортсменок Лариса Латынина, первая спортсменка, которая завоевала медали на пяти зимних Олимпиадах подряд, — Раиса Сметанина и другие.

«Посетители Дворца спорта могут увидеть на выставке 19 изображений памятных монет, каждая из которых показывает многообразие и значимость отечественного спорта через красоту медальерного искусства. На фотополотна помещены увеличенные изображения монет, что позволит внимательно рассмотреть все детали рисунка», — отметила Лариса Захарова.

Фотовыставка «Монеты славы» будет открыта в калужскjм Дворце спорта до 31 января 2022 года.

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