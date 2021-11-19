Варшава, 19 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Выступающие в соревнованиях спортивных пар российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на турнире в Польше. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Luu Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Тарасова и Морозов получили за свой прокат 79,76 балла.

Второе и третье места также занимают российские спортсмены — Алина Пепелева и Роман Плешков (69,42 балла), Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (67,53 балла).

Пары представят произвольную программу 19 ноября.