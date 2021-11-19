Посёлок Солнечное, Санкт-Петербург, 19 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП в Курортном районе Санкт-Петербурга, в котором погибли три человека, а также тяжело пострадал один человек. Об этом 19 ноября сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ktr.su Уголовное дело

«19 ноября по факту аварии следователем ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — уточнили в ведомстве.

За это преступление виновному может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 ноября на пятом километре Зеленогорского шоссе 43-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем LADA Granta под управлением 64-летнего водителя. В результате ДТП водитель Toyota в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу, а его пассажир скончался. Водитель и пассажир LADA также погибли на месте. Еще один пассажир LADA, 32-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован.