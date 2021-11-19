Нальчик, 19 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Кабардино-балкарии сконструировали робота для разгона участников беспорядков во время несанкционированных митингов и акций. Такой робот сможет помочь в их подавлении, легко управляя имеющимися для этого механизмами, пишет РИА Новости.

U.S. National Guard Уличные беспорядки

Авторами конструкции являются ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Документы об изобретении уже поданы в Роспатент.

Из них следует, что гусеничный робот-черепаха «сможет подавлять уличные беспорядки и будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной». Им предлагается вооружить подразделения Росгвардии. Форма робота в виде круглого панциря черепахи сделает затруднительной для участников беспорядков возможность перевернуть его, а также возможность получить травмы из-за острых и выступающих углов механизма.