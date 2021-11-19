Москва, , 10:50 — REGNUM Внесенная в Конгресс США резолюция о непризнании Владимира Путина президентом РФ в 2024 году, если он будет баллотироваться на этот пост, не имеет юридического смысла, считает член Совфеда Андрей Климов.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов Council.gov.ru

«Такого рода резолюции никакого юридического смысла не имеют и иметь не могут. Данные вопросы вообще вне зарубежной юрисдикции», — отметил Климов в телеграм-канале.

По мнению сенатора, «очередная попытка вмешаться в суверенные дела РФ и подменить иностранными хотелками законный выбор абсолютного большинства наших граждан не случайно появилась именно в преддверии задуманного Белым домом слета тех, кого Госдеп назначил «демократиями».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в палату представителей конгресса США внесли предложение «не признавать Путина главой российского государства, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 г.» По мнению конгрессменов, «любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США».

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