Москва, 19 ноября 2021, 10:50 — REGNUM Внесенная в Конгресс США резолюция о непризнании Владимира Путина президентом РФ в 2024 году, если он будет баллотироваться на этот пост, не имеет юридического смысла, считает член Совфеда Андрей Климов.
«Такого рода резолюции никакого юридического смысла не имеют и иметь не могут. Данные вопросы вообще вне зарубежной юрисдикции», — отметил Климов в телеграм-канале.
По мнению сенатора, «очередная попытка вмешаться в суверенные дела РФ и подменить иностранными хотелками законный выбор абсолютного большинства наших граждан не случайно появилась именно в преддверии задуманного Белым домом слета тех, кого Госдеп назначил «демократиями».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в палату представителей конгресса США внесли предложение «не признавать Путина главой российского государства, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 г.» По мнению конгрессменов, «любая попытка президента Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны США».
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