Москва, 19 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Большинство жителей России (65%) считают, что даже сделав прививку можно заразиться коронавирусом, но привитые переносят болезнь намного легче (68% среди жителей Москвы, 70% среди жителей Санкт-Петербурга). Не согласны с этим 27%, приводит данные опроса ВЦИОМ.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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Боятся, что они или их близкие могут заболеть COVID-19 64% опрошенных, Уже переболели сами или их близкие у 14%. Уверены, что ни с ними, ни с их близкими этого не случится 13%. Не задумывались над этим вопросом лишь 6%.

Согласно опросу, же сделали прививку 35% граждан. Привились бы от коронавируса вакциной российского производства 31%. Не хотят делать прививку 30% опрошенных.

Опрос по телефону проведен 14 ноября 2021 года. В опросе приняли участие 1000 жителей Москвы и 800 жителей Санкт-Петербурга старше 18 лет Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, больше половины жителей России (55%) не боятся заразиться коронавирусом, опасаются 42%.

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