Новосибирск, , 10:50 — REGNUM Суд избрал меру пресечения депутату Законодательного собрания Новосибирской области Глебу Поповцеву. Об этом говорится на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

Суд Игорь Бигаев © ИА Красная Весна

«Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска от 19 ноября 2021 года обвиняемому Поповцеву Г.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 30 суток, то есть до 16 января 2022 года. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении депутата новосибирского парламента Глеба Поповцева («Единая Россия») было возбуждено уголовное дело. Парламентарий подозревается в том, что якобы фиктивно оформил на должность своего помощника подставное лицо и получал зарплату. Предполагаемый ущерб — 500 тыс. руб.

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