Новосибирск, 19 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Суд избрал меру пресечения депутату Законодательного собрания Новосибирской области Глебу Поповцеву. Об этом говорится на сайте Центрального районного суда Новосибирска.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна Суд

«Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска от 19 ноября 2021 года обвиняемому Поповцеву Г.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц 30 суток, то есть до 16 января 2022 года. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении депутата новосибирского парламента Глеба Поповцева («Единая Россия») было возбуждено уголовное дело. Парламентарий подозревается в том, что якобы фиктивно оформил на должность своего помощника подставное лицо и получал зарплату. Предполагаемый ущерб — 500 тыс. руб.

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