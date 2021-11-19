Казань, , 11:00 — REGNUM В Казани констатировали смерть одной из пострадавших после массового отравления метанолом студентов. Всего за медицинской помощью обратились 15 человек.

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Как сообщает 19 ноября «Татар-информ» со ссылкой на собственный источник, девушка находилась в больнице в крайне тяжелом состоянии. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь, спасти студентку не удалось. Девушка умерла сегодня утром.

ИА REGNUM напоминает, в ночь с 15 на 16 ноября 18 молодых людей отмечали день рождения одного из них в коттедже в поселке Салмачи города Казани. 16 ноября за медицинской помощью обратились 13 пострадавших. Позже почувствовали себя плохо еще два человека. Одна из членов компании госпитализирована в Башкирии, другая девушка — в Москве, 13 человек находятся в больнице Казани. Следствием установлено, что пострадавшие перепутали спиртосодержащую жидкость с незамерзающей автомобильной жидкостью.

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