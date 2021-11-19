Москва, , 10:47 — REGNUM Совфед одобрил закон об электронных договорах между работником и работодателем, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Совет Федерации

Закрепляется возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Таким образом создаются большие возможности для удаленного трудоустройства.

Предусматривается возможность осуществления электронного документооборота посредством единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» или информационной системы работодателя.

При этом отсутствие согласия работника на взаимодействие с работодателем посредством электронного документооборота признается отказом работника от такого взаимодействия.

Завершается эксперимент, в котором приняло участие 614 работодателей, его итоги признаны положительными. Закон закрепляет удачные практики.

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