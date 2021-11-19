Курган, , 10:47 — REGNUM В Кургане возбуждено уголовное дело о выдаче незаконного разрешения на строительство жилого дома чиновниками из горадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Жильё © Наталья Диева

По версии следствия, в 2020 году должностные лица мэрии Кургана, с нарушением законодательства выдали бизнесмену разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Коли Мяготина, д. 111 «Б».

По факту превышения должностных полномочий сотрудниками горадминистрации Кургана возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будет дана объективная оценка действиям чиновников, в том числе будут установлены цель и мотивы совершённого преступления.

Как ранее сообщало РЕ, глава СКРАлександр Бастрыкиндал поручение руководителю СУ СКР по Курганской области Богдану Францишко проверить сообщение жителей одного из домов Кургана о нарушениях в ходе строительства высотки по ул. Климова, 129.

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