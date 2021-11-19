Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону усилится ветер. Об этом горожан предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

Синоптики прогнозируют сильный ветер утром и днём 20 и 21 ноября. Порывы будут достигать 20 метров в секунду.

В связи с непогодой возможны обрывы линий электропередачи, падение деревьев и шатких конструкций. Горожан просят быть предельно внимательными и осторожными.