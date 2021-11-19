Москва, , 10:43 — REGNUM Совфед одобрил закон, корректирующий отдельные положения Бюджетного кодекса, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Совет Федерации

Законом предусматривается передача на федеральный уровень в полном объеме доходов от акцизов на средние дистилляты, передача на региональный уровень 4% доходов по акцизам на крепкий алкоголь.

На постоянной основе установлена возможность использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере до 1% ВВП сверх объема, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете, в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня.

Для повышения устойчивости бюджетной системы увеличен порог для возможности инвестирования ликвидной части ФНБ с 7% до 10%.

В качестве постоянной нормы устанавливается уровень первичного структурного дефицита, используемый для расчета предельных расходов федерального бюджета в рамках «бюджетного правила». Расчетный объем расходов федерального бюджета при этом определяется исходя из процентного соотношения к ВВП, а именно 0,5%.

Закрепляются дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета по согласованию с комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Число представителей в этой комиссии от Госдумы и от Совета Федерации увеличено с семи до девяти человек.

Как следует из закона, в 2022 году средства бюджета субъекта РФ, высвобождаемые в результате уменьшения объема погашения его задолженности по бюджетным кредитам, направляются на проектирование, строительство, реконструкцию объектов инфраструктуры, на подключение объектов капитального строительства к сетям в целях реализации новых инвестиционных проектов, а также на финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Такая норма действовала и в 2021 году.

Согласно закону, подлежащий утверждению общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ индексируется на прогнозируемый уровень инфляции.

Кроме того, на 2022 год также продлевается ряд норм, устанавливающих особенности исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в частности, обусловленных необходимостью финансирования мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

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