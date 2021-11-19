Сент-Пол, США, , 10:43 — REGNUM Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба лиги.

Кирилл Капризов Khl.ru

Капризов забросил одну шайбу и отдал три результативных передачи в матче с «Даллас Старз» (7:2). Он установил личный рекорд результативности в одном матче НХЛ.

В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах регулярного чемпионата, в которых забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.

Второй звездой стал нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро, на счету которого дубль и одна передача в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:0).

Третьей звездой признан вратарь «Флориды Пантерз» Спенсер Найт, который отразил 45 бросков в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).

Читайте ранее в этом сюжете: Четыре очка Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Далласом»