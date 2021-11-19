Джакарта, , 10:43 — REGNUM Посольство Индонезии в Колумбии подчеркнуло, что расстояние между Индонезией и Колумбией не должно стать препятствием для укрепления и развития отношений между двумя странами, особенно в экономической и торговой областях, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Наш принцип заключается в том, что большие расстояния не должны быть препятствием, потому что у нас есть общее желание работать вместе», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Колумбии.

Двусторонние отношения Индонезии с Колумбией начинают расти.

Положительное сальдо торгового баланса Индонезии с Колумбией составляло почти 2 трлн индонезийских рупий ($140 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, военно-воздушные силы Индонезии развернут семь самолетов KT-1 Wong Bee, чтобы оживить Чемпионат мира по мотогонкам World Superbike 2021 года на острове Ломбок.

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