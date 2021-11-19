Орск, Оренбургская область, 19 ноября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области задержан 31-летний местный житель, который до смерти избил жену. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Насилие

По версии следствия, мужчина, находясь в квартире, нанес серьезные телесные повреждения 40-летней супруге. Женщина от травм скончалась 17 ноября в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Орчанину инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователь ходатайствует о заключении фигуранта дела о заключении под стражу.