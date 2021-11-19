Москва, 19 ноября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Дополнительные обязанности между своими заместителями распределил председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 19 ноября сообщается в Телеграмм-канале российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Уточняется, что теперь первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать вопросы адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу, при этом план действий в условиях низкоуглеродного развития должен быть представлен к 15 декабря.

Также указывается, что вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко станет ответственным за административную реформу, совершенствование структуры госаппарата, государственных корпораций, госкомпаний, акционерных обществ с государственным участием, автономных некоммерческих организаций, финансируемых из бюджета, а также за координацию работы аналитического центра при правительстве.

Кроме того, добавляется, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет теперь отвечать за кураторство АНО «Национальные приоритеты», образовательного фонда «Талант и успех», координационного центра правительства и взаимодействие с органами власти федеральной территории «Сириус».

"Решение принято для оптимизации работы над поручениями Президента и достижения результатов национальных проектов и национальных целей развития», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования на поддержку пострадавших от ливней аграриев Крыма.