Ереван, , 10:40 — REGNUM Сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) является одним из приоритетов для правительства Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы готовы и дальше прилагать усилия для поддержания конструктивного диалога между нашими правительствами, — сказал Пашинян. — Кроме проработки вопросов, включенных в повестку, очень важно и живое общение наших делегаций».

Глава армянского правительства отметил, что готов и дальше прилагать все усилия для того, чтобы совершенствовать механизмы сотрудничества в рамках интеграционного пространства. На заседании также планируется обсудить новые правила ранка в разных сферах, таможенное регулирование и бюджет ЕАЭС на будущий год.

Стоит отметить что заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване началось 18 ноября. Оно также продлится в течение 19 ноября.