Афины , 19 ноября 2021, 10:40 — REGNUM Лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас в своем видеообращении от 18 ноября раскритиковал премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса за заявление о запрете непривитым взрослым посещать общественные места, а также призвал к отставке министра здравоохранения страны.
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Ципрас обвинил Мицотакиса в том, что он назвал неудачным управлением пандемией, и добавил, что премьер-министр Греции «управляет пандемией коронавируса только посредством прямых телевизионных обращений к нации».
«Число смертельных случаев от COVID-19 в неделю равно целой деревне», — сказал Ципрас.
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Ципрас представил собственные предложения по более эффективному управлению пандемией:
— Полная реквизиция частных клиник и военных госпиталей;
— Мобильные медицинские пункты, которые могут прививать людей в любом месте;
— Перестать обвинять непривитых людей в обострении пандемии;
— Более широкая вакцинация в полиции и армии;
— Массовые бесплатные тесты для всех, включая как вакцинированных, так и непривитых;
— Немедленный наем врачей, медсестер;
— Немедленный наем большего числа учителей, чтобы разгрузить классы;
— Вернуть удаленную работу в государственном и в частном секторах.
«Еще есть время спасти человеческие жизни, — отметил Ципрас. — Но если Мицотакис продолжит отрицать реальность (…), то, возможно, он мог бы отойти в сторону и уступить место тем, кто может это сделать».