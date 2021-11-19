«Параллельное общество» формируется как противовес глобализации — Кургинян
Москва, 19 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В современном мире глобализации тотального контроля создание параллельного общества становится чуть ли не единственным способом людям сохранить свою идентичность и отстоять свои идеалы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.
Кургинян затронул очень важный вопрос, который особенно актуален в связи со всем происходящим вокруг пандемии нового коронавируса — это вопрос параллельного общества.
Он отметил, что Торба начал создание этой независимой социальной сети пять лет назад, в конце срока правления президента США Барака Обамы. Это явление пытались задавить, однако его деятельность финансируется пользователями сети, а администрация сети относится к пользователям как к тому, от чего она жизненно зависима. Когда же бывшего президента США Дональда Трампа и его сторонников выгнали из Twitter и Facebook, то Gab, имеющий свои собственные серверы, восприняла это как звездный час.
Это же касается и принуждения к вакцинации, включая недопущение детей до занятий в школах, а также требований работодателей и командования вакцинироваться под угрозой увольнения, служба Gab публикует специальные документы, позволяющие добиться освобождения от вакцинации на основании религиозных убеждений. Кроме того, сетью создана группа поиска вакансий для невакцинированных, которая также имеет огромный успех. Но это все существует не само по себе, а на некой концептуальной основе, продолжил политолог.
«Мы должны сделать все возможное прямо сейчас, чтобы мирно защитить нашу свободу, чтобы построить параллельное общество. Я не могу взять в толк, как люди не осознают неотложной ситуации, в которой мы находимся. Мы так много потеряли за последние 18 месяцев, и мы никогда не получим этого назад, если не начнем сопротивляться прямо сейчас. Это означает, что нужно приложить усилия. Возможно, вам придется найти новую работу. Возможно, вам придется переехать. Возможно, вам придется забрать детей из школы. Возможно, вам понадобится найти нового врача, новую церковь. Возможно, вам даже придется явиться на собрание местного городского совета и школьного совета, чтобы иметь возможность высказать свое мнение», — заявил Торба.
Процитировав его, Кургинян отметил, что создание параллельной власти всегда является подрывом конституционного строя, а вот создавать параллельное общество никто запретить не может. По его словам, крайне важно, что Торба призвал приложить некие усилия, потому что очень многие из тех, кто даже все это одобряет, не готовы или не могут приложить хоть каких-то усилий. И нужно либо эти усилия приложить, либо нужно сдаться и капитулировать.
«В параллельном обществе детей обучают на дому, выключают телевизор, удаляют учетную запись Facebook, читают Библию, уделяют больше времени своим детям, переезжают в район, где проживают разделяющие ваши ценности люди. Участвуют в местной, а не национальной политике… поддерживают те предприятия, которые поддерживают ваши ценности. Читают и смотрят произведения тех людей, которые разделяют ваши ценности. Из жизни людей из параллельного общества радикально удаляются все до единого из разрушительной системы контроля и страха общества «глобогомо». Это будет непросто, невыгодно, но это могут сделать и делают многие люди, оказавшиеся в таком же, как вы, положении», — утверждает Торба.
Кургинян добавил, что поскольку речь идет о создании параллельного общества в Соединенных Штатах, где очень сильны религиозные структуры, именуемые часто сектами, то там импульс к созданию параллельного общества окажется достаточно сильным. Но в России это может быть не так. Однако судьба человечества решается именно в этом.