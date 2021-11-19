Москва, 19 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В современном мире глобализации тотального контроля создание параллельного общества становится чуть ли не единственным способом людям сохранить свою идентичность и отстоять свои идеалы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян затронул очень важный вопрос, который особенно актуален в связи со всем происходящим вокруг пандемии нового коронавируса — это вопрос параллельного общества.

«По поводу этой проблемы интересно высказался в социальной сети Gab создатель этой сети Эндрю Торба. Что такое социальная сеть Gab? Это совершенно новое явление. Это нечто среднее между Twitter и Facebook. Лента формируется по тому же принципу, что в Twitter, но нет ограничений по объему сообщений. И это единственная крупная социальная сеть, в которой не запрещены альтернативные меры по коронавирусу и методам лечения, а также по поводу достоверности президентских выборов в США. Единственное, что очень жестко пресекается в Gab, и это очень умно, — это призывы к насильственным действиям в реальной жизни. Такие призывы сразу удаляются, учетные записи призывающих — блокируются. И это правильно, как я считаю», — отметил политолог.

Он отметил, что Торба начал создание этой независимой социальной сети пять лет назад, в конце срока правления президента США Барака Обамы. Это явление пытались задавить, однако его деятельность финансируется пользователями сети, а администрация сети относится к пользователям как к тому, от чего она жизненно зависима. Когда же бывшего президента США Дональда Трампа и его сторонников выгнали из Twitter и Facebook, то Gab, имеющий свои собственные серверы, восприняла это как звездный час.

«Его сеть отказались обслуживать все банки. Что он сделал? Он создал свою систему платежей и сильно подумывает о своем банке. Это все время его главная идея: вы не даете мне места в чужих структурах, я создаю свою. И это касается всего: символику Gab отказываются продавать крупные магазины, они создают свой онлайн-магазин. Рекламщики отказываются рекламировать Gab, свои рекламные фирмы создают», — продолжил Кургинян.

Это же касается и принуждения к вакцинации, включая недопущение детей до занятий в школах, а также требований работодателей и командования вакцинироваться под угрозой увольнения, служба Gab публикует специальные документы, позволяющие добиться освобождения от вакцинации на основании религиозных убеждений. Кроме того, сетью создана группа поиска вакансий для невакцинированных, которая также имеет огромный успех. Но это все существует не само по себе, а на некой концептуальной основе, продолжил политолог.

Процитировав его, Кургинян отметил, что создание параллельной власти всегда является подрывом конституционного строя, а вот создавать параллельное общество никто запретить не может. По его словам, крайне важно, что Торба призвал приложить некие усилия, потому что очень многие из тех, кто даже все это одобряет, не готовы или не могут приложить хоть каких-то усилий. И нужно либо эти усилия приложить, либо нужно сдаться и капитулировать.

Кургинян добавил, что поскольку речь идет о создании параллельного общества в Соединенных Штатах, где очень сильны религиозные структуры, именуемые часто сектами, то там импульс к созданию параллельного общества окажется достаточно сильным. Но в России это может быть не так. Однако судьба человечества решается именно в этом.