Ереван, 19 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В отношениях между Арменией и Азербайджана вновь возникла напряжённость. Об этом 19 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправсовета в Ереване.

Иван Шилов ИА REGNUM Пашинян

«Наш регион был втянут в новый виток эскалации, который привёл к очередный человеческим жертвам. Ответственность за это несёт Азербайджан, военные провокации которого направлены на подрыв территориальной целостности нашей страны», — заявил Пашинян.