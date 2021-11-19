Москва, 19 ноября 2021, 10:37 — REGNUM Совфед одобрил закон о полномочиях главы государства продлевать контракт с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими и после достижения ими предельного возраста, предусмотренного нормами, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.
«Я — за. Молодые, здоровые мужики, им еще служить и служить», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Инициатива была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.
Изменения касаются имеющих воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота.
Так, военнослужащим, имеющим воинское звание генерал-полковника, адмирала, возможно продление контракта до достижения ими возраста 70 лет, а имеющим иное воинское звание — до достижения ими возраста 65 лет, следует из документа.
Срок продления контракта устанавливается на усмотрение президента РФ.
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