Москва, 19 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о полномочиях главы государства продлевать контракт с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими и после достижения ими предельного возраста, предусмотренного нормами, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

«Я — за. Молодые, здоровые мужики, им еще служить и служить», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Инициатива была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

Изменения касаются имеющих воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота.

Так, военнослужащим, имеющим воинское звание генерал-полковника, адмирала, возможно продление контракта до достижения ими возраста 70 лет, а имеющим иное воинское звание — до достижения ими возраста 65 лет, следует из документа.

Срок продления контракта устанавливается на усмотрение президента РФ.