Москва, 19 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В России ситуация с картофелем выглядит несколько иначе, нежели рассчитывают в министерстве сельского хозяйства РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал планы Минсельхоза РФ расширить покупки картофеля за-за рубежа.

Картофель

«Минсельхоз спохватился поздно. Да и ситуация выглядит немного иной, нежели нам говорят чиновники этого ведомства, — сказал Ермоленко. — В прошлом году по итогам уборочной оптовая средняя цена была на уровне 11,2 рубля за килограмм, а сейчас, по данным министерства, уже 23 рубля. А это рост не в 71%, а более 100%. В этом году нам пришлось импортировать 1,5 млн тонн картофеля. Но качество урожая ужасное, реально потребуется закупка в районе 2 млн. И это оптимистический прогноз».

Поэтому, как полагает Ермоленко, единственный вариант закрыть внутренний дефицит — только импорт.

«Но традиционно, когда заканчивается картофель в РФ, единственные страны, у которых он уже есть, — Пакистан, Египет, Индия и Азербайджан. Но смогут ли они удовлетворить наш повышенный спрос? — поинтересовался Ермоленко. — Речь идет не об увеличении импорта на 10−15%, а в два-четыре раза. И самое интересное, какой будет весна 2022 года. Ранняя, нормальная или поздняя? Если ранняя, то мы раньше получим новый урожай, а если поздняя, то это спровоцирует дополнительный дефицит. И закупать нам придется не 2 млн тонн, а все 2,3 млн. А это новый рост цен. Картофель по 100 рублей за килограмм в рознице мы точно увидим. Остается надеяться, что дефицит не разгонит цены до 150 рублей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза РФ, в конце октября оптовая цена картофеля достигла 23 рублей за килограмм, что на 71,4% выше цен аналогичного периода 2020 года.