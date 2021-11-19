Кемерово, 19 ноября 2021, 10:38 — REGNUM В Яшкинском округе Кемеровской области открылся обновленный сельский дом культуры. Теперь в комфортных условиях свои таланты смогут развивать более 300 жителей посёлка, заявили в региональном правительстве.

Сельский ДК «Яшкинский»
Сельский ДК «Яшкинский»
Администрация правительства Кемеровской области

По официальным данным, здание 1974 года постройки отремонтировали по федеральной программе «Культура малой Родины». На это было выделено более 2 млн рублей: 664 тысяч рублей — из федерального бюджета, 136 тысяч рублей — из областного, 1,2 млн — средства местного бюджета.

На эти средства в зрительном зале построили сцену, заменили электропроводку и пол, установили потолочные светодиодные панели, выполнили косметический ремонт фойе, кабинетов для репетиций.

Также, обновили одежду сцены, оборудовали зрительный зал на 50 посадочных мест, установили новые кресла, закупили современное световое и звуковое оборудование.