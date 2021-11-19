Кемерово, , 10:38 — REGNUM В Яшкинском округе Кемеровской области открылся обновленный сельский дом культуры. Теперь в комфортных условиях свои таланты смогут развивать более 300 жителей посёлка, заявили в региональном правительстве.

Сельский ДК «Яшкинский» Администрация правительства Кемеровской области

По официальным данным, здание 1974 года постройки отремонтировали по федеральной программе «Культура малой Родины». На это было выделено более 2 млн рублей: 664 тысяч рублей — из федерального бюджета, 136 тысяч рублей — из областного, 1,2 млн — средства местного бюджета.

На эти средства в зрительном зале построили сцену, заменили электропроводку и пол, установили потолочные светодиодные панели, выполнили косметический ремонт фойе, кабинетов для репетиций.

Также, обновили одежду сцены, оборудовали зрительный зал на 50 посадочных мест, установили новые кресла, закупили современное световое и звуковое оборудование.