Канберра, , 10:48 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 19 ноября посетил строительство нового аэропорта в западной части Сиднея, встретившись с премьер-министром штата Новый Южный Уэльс Домиником Перротте. После осмотра объекта Моррисон рассказал журналистам о том, каких результатов достигла его страна в период пандемии коронавируса, передает телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Kristy Robinson

«Австралийцы справились с этой пандемией, и австралийцы продолжают соблюдать свою часть сделки … У нас один из самых низких показателей смертности от COVID-19, если сравнивать практически с любой страной мира … У нас были одни из самых сильных экономических показателей во время пандемии среди всех стран мира с развитой экономикой», — заявил премьер-министр.

Свыше 85% населения Австралии привито от COVID-19 двумя дозами вакцины от трех зарубежных производителей.

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«У нас один из самых высоких показателей вакцинации среди всех стран мира. Австралийцы приложили все усилия, чтобы добиться этого. И теперь мы должны обеспечить восстановление экономики», — добавил Моррисон.

Напомним, что в столице Австралии уровень вакцинации двумя компонентами достигает 97%.

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