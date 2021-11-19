Канберра, 19 ноября 2021, 10:48 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 19 ноября посетил строительство нового аэропорта в западной части Сиднея, встретившись с премьер-министром штата Новый Южный Уэльс Домиником Перротте. После осмотра объекта Моррисон рассказал журналистам о том, каких результатов достигла его страна в период пандемии коронавируса, передает телеканал Nine News.
Свыше 85% населения Австралии привито от COVID-19 двумя дозами вакцины от трех зарубежных производителей.
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«У нас один из самых высоких показателей вакцинации среди всех стран мира. Австралийцы приложили все усилия, чтобы добиться этого. И теперь мы должны обеспечить восстановление экономики», — добавил Моррисон.
Напомним, что в столице Австралии уровень вакцинации двумя компонентами достигает 97%.
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