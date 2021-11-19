Оренбург, , 10:34 — REGNUM В Оренбурге полицейские задержали двух иностранцев. Их подозревают в покушении на сбыт героина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Изъятый наркотик Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По данным ведомства, молодые люди приехали в Оренбург с целью сбыта наркотика. В ходе оперативных мероприятий у задержанных граждан обнаружено и изъято 136 свертков расфасованного героина. Его общая масса составила более 60 граммов, что является крупным размером.

Известно, что 24-летние мужчины прибыли в областной центр 16 ноября, чтобы реализовать героин наркоманам и на этом заработать деньги. Однако на уже следующий день иностранцы были задержаны правоохранителями.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконной сбыт наркотических веществ в крупном размере»). Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время Центральный районный суд Оренбурга вынесет решение о мере пресечения.