19 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

У США и ЕС много ценных карт. Но им придется разыграть их быстро и эффективно, чтобы отразить новый натиск России.

Александр Белов, , 11:39 — REGNUM С приближением зимы Кремль провоцирует волнения в Европе. Среди его недавних махинаций можно назвать «газовую войну» против стран Центральной и Восточной Европы, миграционный кризис на границе Белоруссии с Литвой, Латвией и Польшей, возобновление накопления сил на восточной границе Украины, а также агитацию за отделение Сербии от Боснии и Герцеговины, пишет Андерс Ослунд в статье, вышедшей 18 ноября в Project Syndicate.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Хотя эта кампания преследует несколько целей, в ней наблюдается одна общая черта: желание Кремля разделить и ослабить Европейский союз. Такой подход предполагает как можно более скорое получение одобрения Германии на начало работы газопровода «Северный поток — 2», подрыв газового рынка ЕС с целью возврата к долгосрочным контрактам в советском стиле с привязкой цен на газ к нефти, а также ослабление Украины и принуждение Молдавии к тому, чтобы она отказалась от своего Соглашения об ассоциации с ЕС и вместо этого присоединилась к Евразийскому экономическому союзу России.

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Кремль, как правило, сначала зондирует ситуацию, чтобы посмотреть, что ему сойдет с рук, а затем, если представится возможность, наносит свой удар. Это означает, что Западу — Соединенным Штатам, ЕС и Соединенному Королевству — необходимо будет действовать быстро, чтобы предотвратить все, что будет дальше. Самая большая ошибка, которую можно сделать, отвечая на российские провокации, — это ничего не делать или реагировать слишком медленно и слишком мягко. Как утверждает Кейр Джайлс из Chatham House, Запад должен признать, что «конфронтации с Россией нельзя избежать, потому что она уже происходит». По его словам, история показывает, что «Россия уважает силу и презирает компромиссы и уступки».

Военная техника НАТО в Молдавии Nato.int

К счастью, в распоряжении Запада уже есть много эффективных инструментов, а с приходом нового правительства Германии, которое, вероятно, будет менее дружелюбно по отношению к президенту России Владимиру Путину, появляется возможность для нового стратегического мышления.

Ответить на развернутую против ЕС газовую войну будет достаточно легко. 21 июля США и Германия выступили с совместным заявлением по «Северному потоку — 2», в котором они отметили, что «намерены призвать Россию к ответу за ее агрессию и злонамеренные действия путем введения санкций и других инструментов».

После четырех месяцев российской эскалации администрация президента США Джо Байдена должна понимать, что пришло время возобновить действие ряда запретительных мер, одобренных Конгрессом в отношении компании Nord Stream 2 AG, и правительство Германии должно согласиться с этим. Такой шаг быстро положил бы конец трубопроводу. Но если администрация Байдена не будет действовать, свой вклад может внести Конгресс, добавив новые обязательные санкции к Закону о государственной обороне на 2022 финансовый год.

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В настоящее время в ЕС недостаточно газа, потому что Газпром с помощью различных уловок создал искусственный дефицит. Российский государственный энергетический гигант владеет четвертью мощностей по хранению газа в Германии, Австрии и Нидерландах и держит эти объекты пустыми, наполняя внутренние резервуары до краев. Очевидным решением для ЕС является запрет Газпрому и другим иностранным поставщикам владеть хранилищами в ЕС и установление минимальных уровней запасов в существующих хранилищах. Поскольку ЕС фактически является монопсонистом (единственным покупателем) газа Газпрома, ему следует начать действовать коллективно, чтобы ограничить монополию Газпрома.

Хотя администрация Байдена попустительствовала «Северному потоку — 2» (одновременно запретив прокладку нефтепровода Keystone XL из Канады), в остальном она отказалась участвовать в европейском газовом кризисе. Это должно измениться. США должны перейти на поставку сжиженного природного газа в ЕС теперь, когда он создал мощности для приема партий СПГ.

Терминал СПГ とまりん♪

Что касается драмы, разворачивающейся на границе Белоруссии и ЕС, то там наблюдается новый тип гибридной войны, спровоцированной «незаконным» правителем республики Александром Лукашенко. НАТО и ЕС должны признать ситуацию как таковую и предложить свою полную поддержку Польше, Латвии и Литве. Совет иностранных дел ЕС справедливо применил санкции ко всем авиакомпаниям и фирмам, причастным к перевозке людей с Ближнего Востока на белорусскую границу. США должны последовать его примеру и ужесточить собственные (довольно мягкие) санкции в отношении Белоруссии.

С тех пор как Байден пришел к власти, США твердо встали на защиту южного соседа Белоруссии, Украины. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в сентябре стал переломным моментом. Более того, не менее трех секретарей кабинета министров США уже посетили Украину в этом году, а 10 ноября США приняли удивительно решительную Хартию о стратегическом партнерстве между Вашингтоном и Киевом. Документ обязывает США поддерживать «право Украины определять свой собственный будущий внешнеполитический курс без вмешательства извне, в том числе в отношении стремления Украины вступить в НАТО».

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Помимо этих многообещающих событий, украинское правительство только что назначило «своего самого уважаемого члена», Алексея Резникова, новым министром обороны. Еще недавно он был в «окопах Донбасса», а уже скоро он посетит Вашингтон.

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Но ЕС, НАТО, Германия и Франция должны действовать. По крайней мере в последние дни все они высказались против российской агрессии против Украины. Более того, Великобритания направила на Украину 600 спецназовцев.

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Если новое правительство Германии серьезно настроено на обеспечение мира в ЕС, самое эффективное, что оно может сделать, — это приветствовать Украину в НАТО. Украина годами противостояла российской военной агрессии, служа оплотом для остальной Европы. Германия не готова защищаться, поэтому она должна помочь Украине в этом, поставляя ей оружие, как это уже делают США, Великобритания, Канада, Польша и Литва.

Украинская ГТС Utg.ua

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Наконец, есть балканский вопрос. В бывшей Югославии снова нарастает напряженность, потому что ЕС отказался от своего обязательства провести переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией. В Северной Македонии проевропейское правительство только что потеряло власть после того, как пошло на большие уступки ЕС в обмен ни на что.

ЕС должен серьезно отнестись к реализации идеи «единой, свободной и мирной Европы», как Джордж Буш — старший сформулировал это в мае 1989 года. Немедленное начало переговоров о присоединении с Северной Македонией и Албанией может помочь удержать Республику Сербскую от заигрываний с отделением от Боснии и Герцеговины.

У США и ЕС много ценных карт. Но им придется разыграть их быстро и эффективно, чтобы отразить новый натиск России.