Москва, , 10:33 — REGNUM Законопроект, который позволяет операторам мобильной связи передавать данные абонентов с их согласия банкам и туристическим сервисам, подготовило Минэкономразвития РФ. Документ 18 ноября обнародован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Сотовая связь (сс) Fotorech

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в нем предлагается закрепить возможность для операторов связи передавать сведения об абонентах и оказываемых им услугах с их согласия третьим лицам.

«Это позволит абонентам использовать информацию о своем обслуживании у оператора связи, например, подтверждать свою платежеспособность при получении услуг в других коммерческих организациях (например, при оценке платежеспособности клиента банка на основе данных о расчетах с оператором (кредитный скоринг)), а также получать услуги и сервисы, предоставление которых осуществляется в рамках взаимодействия нескольких юридических лиц», — говорится в пояснительной записке.

При этом уточняется, что данные об обслуживании абонента для получения услуг в случае взаимодействия нескольких юридических лиц могут быть использованы при работе банков и партнерских туристических сервисов.

Также в законопроекте указывается, что сведениями об оказываемых абонентам услугах связи в том числе являются сведения баз данных систем расчета, включая о соединениях, трафике и платежах абонента, а также другие. Их перечень будет устанавливать правительство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что в Челябинске специалист офиса одной из компаний сотовой связи был заподозрен в неправомерном доступе к компьютерной информации.