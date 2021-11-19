Махачкала, 19 ноября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В ряде субъектов России введена новая мера предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Обязательную вакцинацию от COVID-19 должны пройти студенты старше 18 лет в 16 регионах страны. В их число входят две республики на Северном Кавказе и юге России — Дагестан и Адыгея, пишет РИА Новости.

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Студенты Дагестана обязаны привиться до 15 декабря. При этом уже с 1 декабря непривитых хотя бы первым компонентом вакцины переведут на дистанционку. В Адыгее последний срок проведения прививки для студентов — 1 ноября. Какие меры предпримут в отношении непривитых, пока не уточняется.

Среди субъектов РФ, в которых введена обязательная вакцинация для студентов в возрасте старше 18 лет, оказались также Амурская, Владимирская, Курская, Иркутская, Волгоградская, Томская, Кемеровская и Архангельская области, Пермский и Краснодарский края, Калмыкия, Марий Эл, Бурятия и Тува.