Сидней, Австралия, 19 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В настоящее время власти Сиднея развертывают самый большой в Австралии парк электробусов. Правительство штата Новый Южный Уэльс (юго-восток страны) планирует в конечном итоге заменить все автобусы с дизельным двигателем на модели с аккумуляторным приводом, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды. Об этом 19 ноября сообщил телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

«В конечном итоге в течение следующих десяти лет мы планируем заменить весь наш автобусный парк, насчитывающий 8000 штук, на электробусы», — заявил телеканалу министр транспорта Нового Южного Уэльса Роб Стоукс.

В этом месяце на улицах Сиднее появятся порядка 40 электробусов. По сравнению с автобусами, работающими на дизельном топливе, новые автомобили практически не шумят.

Как пишут журналисты, в Сиднее также создано первое депо в Австралии, которое самостоятельно обслуживает электробусы. На зарядку одного авто в среднем уходит от трех до пяти часов.