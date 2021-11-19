19 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В Ростовской области начала работу новогодняя почта Деда Мороза. Ростовчане в социальных сетях обсуждают, о чём попросили бы главного зимнего волшебника.

Всеволод Немов, , 11:39 — REGNUM В Ростовской области начала работу новогодняя почта Деда Мороза. Письмо главному зимнему волшебнику можно отправлять в Великий Устюг с пометкой «Дом Деда Мороза». Отправителей просят указывать свой домашний адрес с индексом. Ростовчане в социальных сетях обсуждают, какое новогоднее желание адресовали бы Деду Морозу.

Дед Мороз Цитата из к/ф «Морозко» реж Александр Роу. 1964. СССР

«И что это даёт? Если я от лица сестры 12-летней попрошу квартиру трёхкомнатную, нормально будет? Или все-таки попросить двухкомнатную?» — задаётся вопросом подписчица паблика «Ростов Главный» Светлана М.

«Дедушка Мороз, освободи жителей Ростовской области от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Тарифы завышены, никакого ремонта не делается, вода отсутствует по несколько месяцев в год», — сетует Рената Л.

«Не верьте им. Письма уходят в ФСБ. В прошлом году попросил у Деда Мороза сменяемость власти, а приехали из ФСБ», — привёл пример Василий Г.

Комплекс ФСБ России на Лубянской площади

«Дедушка Мороз, забирай всех чиновников к себе в Магадан», — пожелал Иван П.

«С такими ценами проще сказать, что Дед Мороз с ковидом на самоизоляции», — предполагает Виталий К.

Некоторые интернет-пользователи обратили внимание, что письмо может не дойти до адресата, если сделана ошибка в индексе.

«Письмо с ошибкой в индексе может дойти до получателя, но на это уйдет больше времени. Так что пишите Деду Морозу», — написала Катерина И.

«Письмо с неверным индексом сначала приходит в отделение по индексу, потом его перенаправляют в нужное. Нередко так письма опаздывают или теряются», — уточнила Влада Б.

«Я помню как сейчас тот день, когда разочаровалась в Дедушке Морозе. Мне было восемь лет. Весь год я мечтала о детской швейной машинке. Я хорошо училась, закончила первый класс с грамотой, была прилежной и послушной девочкой. Мы отмечали с родителями моего друга, он был на год младше меня. И вот стук в дверь, заходит Дед Мороз, мы с другом по очереди залезли на табуретку и читали стишок. Это был очень длинный стих Джанни Родари, очень сложный для ребенка. И вот настало время подарков. Дед Мороз раскрыл свой большой красный мешок и вручил мне (барабанная дробь) новую пижаму! И вот тогда я расплакалась, громко, навзрыд. Ведь новую пижаму я получала второй год подряд. Швейную машинку мне подарили на следующий день, но это уже было не то. Так я поняла, что мало чего-то сильно-сильно хотеть», — призналась Алёна И.

Дом Деда Мороза в Великом Устюге Christian von Rueden

«Не переводите конвертик. Даже открыточки не было в ответ. Сын писал письмо. Разочаровался в чудесах», — написала Ольга А.

Часть пользователей всё-таки советуют написать письмо Деду Морозу, ведь загадывать желания и верить в чудеса нужно в любом возрасте. Во-первых, послание к Новому году точно дойдёт до адресата. Во-вторых, есть вероятность того, что самые сокровенные желания начнут исполняться вместе с боем курантов.