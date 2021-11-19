Сент-Луис, США, , 10:31 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Талисман хоккейной команды «Сент-Луис Блюз» (сс) Sarah Connors

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Брэндон Саад. Ещё по шайбе забросили Роберт Томас и Джордан Кайру. Российские форварды Павел Бучневич и Иван Барбашёв отдали по одной результативной передаче.

В составе «Сан-Хосе» точным броском отметился форвард Йонатан Дален.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 20 очков. «Сан-Хосе» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 17 очками.

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