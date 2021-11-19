Рязань, , 10:48 — REGNUM Площадка для санитарной авиации начала принимать вертолёты в областной клинической больнице Рязани. Об этом на своей странице в социальной сети 18 ноября сообщил главный врач медучреждения Андрей Карпунин.

Санитарная авиация Рязани Цитата из видео

Строительство велось более месяца. Для обустройства площадки провели инженерные изыскания, подготовили документацию, уложили идеально ровное асфальтовое покрытие для бережной транспортировки больных и световое оборудование для полётов в тёмное время суток.

«Новая точка приземления вертолёта была необходима, чтобы доставка пациентов в ОКБ из отдалённых районов стала более быстрой и безопасной. Вертолёт садится максимально близко к приёмному отделению, а значит, теперь мы экономим ещё несколько минут, которые могут оказаться решающими для спасения человеческой жизни», — написал главврач.

Санитарный вертолёт уже пять раз доставлял пациентов в областную больницу — два раз помощь понадобилась детям и трижды взрослым.