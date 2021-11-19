Рязань, 19 ноября 2021, 10:48 — REGNUM Площадка для санитарной авиации начала принимать вертолёты в областной клинической больнице Рязани. Об этом на своей странице в социальной сети 18 ноября сообщил главный врач медучреждения Андрей Карпунин.
Строительство велось более месяца. Для обустройства площадки провели инженерные изыскания, подготовили документацию, уложили идеально ровное асфальтовое покрытие для бережной транспортировки больных и световое оборудование для полётов в тёмное время суток.
Санитарный вертолёт уже пять раз доставлял пациентов в областную больницу — два раз помощь понадобилась детям и трижды взрослым.