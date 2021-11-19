Новосибирск, , 10:31 — REGNUM Нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования — самая распространённая причина пожаров в Новосибирской области после неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

Тушение пожара ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

По данным ведомства, по этой причине с начала 2021 года произошло 1080 пожаров. По сравнению с 2020 годом число пожаров из-за электрооборудования выросло более чем на 15%.

Спасатели отмечают, что холодная погода может негативно сказаться на ситуации с пожарами в жилье.