Коечный фонд для пациентов с COVID-19 сокращают в Хакасии
Абакан, 19 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Хакасии сокращают коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в республиканском правительстве.
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По данным властей, за прошедшие сутки в стационары красных зон в Хакасии госпитализировали 132 пациента, выписан 151 человек. По сравнению с прошлой неделей количество госпитализированных пациентов немного снизилось.
Минздрав Хакасии принял решение сократить коечный фонд в ряде стационаров красных зон на 70 коек.
На сегодняшний день в регионе развёрнуто 1819 коек для ковид-пациентов, из них занято 1438. Доля свободного конечного фонда — 21%.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявлено 30 287 носителей коронавируса.