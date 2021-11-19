Кировск, Мурманская область, 19 ноября 2021, 10:27 — REGNUM В ней принимают участие команды из 26 регионов России, а также лыжники из Белоруссии и Казахстана. Всего на старт выйдут более 400 спортсменов.
В рамках «Хибинской гонки» пройдут старты в индивидуальной гонке классическим стилем, спринте и индивидуальной гонке свободным стилем.
Победители соревнований получат денежные призы в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Призовой фонд «Хибинской гонки» обеспечили традиционные партнеры соревнований — компания «ФосАгро» и администрация города Кировска. Денежные призы получат не только победители и призеры соревнований, но и их тренеры.
Участников и гостей «Хибинской гонки» поприветствовала в видеообращении президент Федерации лыжных гонок России, четырнадцатикратная чемпионка мира Елена Вяльбе.
ФосАгро традиционно оказывает поддержку Федерации лыжного спорта России. Однако, основной акцент компания делает именно на развитии спортивной инфраструктуры Кировска, которая сегодня позволяет проводить здесь соревнования всероссийского уровня — таких, как «Хибинская гонка» и «Хибинская весна». Первая из этих гонок — открывает, а вторая — закрывает лыжный спортивный сезон в России.
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