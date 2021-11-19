Кировск, Мурманская область, , 10:27 — REGNUM В ней принимают участие команды из 26 регионов России, а также лыжники из Белоруссии и Казахстана. Всего на старт выйдут более 400 спортсменов.

В рамках «Хибинской гонки» пройдут старты в индивидуальной гонке классическим стилем, спринте и индивидуальной гонке свободным стилем.

Победители соревнований получат денежные призы в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Призовой фонд «Хибинской гонки» обеспечили традиционные партнеры соревнований — компания «ФосАгро» и администрация города Кировска. Денежные призы получат не только победители и призеры соревнований, но и их тренеры.

Участников и гостей «Хибинской гонки» поприветствовала в видеообращении президент Федерации лыжных гонок России, четырнадцатикратная чемпионка мира Елена Вяльбе.

«Я от всей души поздравляю вас с началом сезона. Стало традиционным, что мы открываем сезон в городе Кировске, проводим здесь первые зимние старты. Сегодня я хочу сказать огромное спасибо нашим партнерам — компании «ФосАгро» за все то, что они делают для развития лыжных гонок. Всем спортсменам я желаю хороших результатов, чтобы этот старт был ярким и красивым — достойным стартом олимпийского сезона», — сказала Елена Вяльбе.

ФосАгро традиционно оказывает поддержку Федерации лыжного спорта России. Однако, основной акцент компания делает именно на развитии спортивной инфраструктуры Кировска, которая сегодня позволяет проводить здесь соревнования всероссийского уровня — таких, как «Хибинская гонка» и «Хибинская весна». Первая из этих гонок — открывает, а вторая — закрывает лыжный спортивный сезон в России.

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