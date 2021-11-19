Афины , 19 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Более семи миллионов человек в Греции решили пройти вакцинацию от коронавируса, это трое из четырех взрослых жителей страны, сообщил премьер-министр Кирьякос Мицотакис во время обращения к нации вечером 18 ноября.

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Однако около 575 000 человек старше 60 лет остаются непривитыми, а полтора миллиона завершили вакцинацию более шести месяцев назад, то есть становятся более уязвимыми по мере снижения уровня их антител, поэтому им необходима третья прививка, отметил он.

Премьер-министр добавил, что за последние несколько недель, когда были введены жесткие ограничения против непривитых, было забронировано не менее 350 000 назначений на вакцинацию первой дозой. Он также объявил о дальнейшем ужесточении ограничений.

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Наконец, Мицотакис призвал пожилых людей «отвернуться от страха» и записаться на вакцинацию прямо сейчас, чтобы «коронавирус постепенно мог стать просто сезонным гриппом» и «люди могли лучше наслаждаться предстоящими рождественскими каникулами с семьей и друзьями».