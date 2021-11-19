Сеул, 19 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и США договорились укрепить двустороннее стратегическое партнёрство в таких областях, как цепочки поставок, цифровые технологии и изменение климата, сообщает Yonhap News.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

Данная договорённость была достигнута в ходе шестого заседания совместного комитета Южной Кореи и США по свободной торговле, состоявшегося 19 ноября в Сеуле.

Известно, что южнокорейскую сторону представил министр торговли Ё Хан Гу, а американскую — торговый представитель Кэтрин Тай.

Представители двух стран обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также договорились создать постоянно действующий канал обсуждения торговых вопросов.

Отметим, что с марта 2002 года, когда вступило в силу соглашение о свободной торговле, товарооборот между странами вырос на 26%, до $131,6 млрд.