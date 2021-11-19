Канберра, , 10:43 — REGNUM Австралийская столичная территория является абсолютным лидером среди других территорий и штатов Австралии по охвату вакцинацией от COVID-19 местного населения. Актуальную статистику у себя на странице в Twitter опубликовало 19 ноября местное министерство здравоохранения.

Канберра Brian ireland

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Так, 97% жителей Канберры и ее пригородов старше 12 лет полностью привиты от COVID-19.

За последние сутки в штате выявлено 17 новых случаев COVID-19, что увеличило общее число до 1 889. В настоящее время в активной форме COVID-19 протекает у 183 человек.

За последние сутки было проведено свыше 4200 тестов на COVID-19.

Сейчас в столичных больницах с диагнозом COVID-19 находятся три пациента, один из которых подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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