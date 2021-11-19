Уфа, 19 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Второй случай гриппа птиц зафиксировали в Башкирии. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба управления ветеринарии Башкирии.

12019 Индейки

Специалисты Благоварской районной ветеринарной станции получили информацию о массовом падеже птиц. Сотрудники Башкирскую научно-производственную ветеринарной лаборатории обнаружили в отобранном патологическом материале вирус гриппа А. Сейчас они продолжают исследования на определение типа вируса. Для подтверждения диагноза материал был направлен в Федеральный центр охраны здоровья животных в г. Владимир.

По мнению специалистов, вероятной причиной возникновения вируса могла явиться синантропная птица.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что впервые грипп птиц был зафиксирован в Башкирии в октябре текущего года. Тогда пострадало фермерское хозяйство «Алтын Каз» в Туймазинском районе. У жителей семь населённых пунктов Бишкураевского и Николаевского сельских поселений специалисты изъяли 1426 голов домашней птицы, в хозяйстве «Алтын Каз» было уничтожено свыше семи тысяч голов гусей и свыше двух тысяч голов индейки.